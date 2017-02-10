最後一場大港花火 明晚登場、錯過可惜

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大港花火秀明晚壓軸登場，將施放長達20分17秒。（高市府提供）

大港花火秀明晚壓軸登場，將施放長達20分17秒。（高市府提供）

高雄燈會藝術節進入最高潮，周六觀光局邀請萬人提燈慶祝元宵節。（柯宗緯翻攝）

高雄燈會藝術節明晚將掀起最高潮，發放5萬盞「旺來雞」小提燈，明晚7點舉行「萬人提燈大遊行」，參加踩街可抽機票，明晚12點跨周日，施放最後一場、加長版大港花火秀，時間長達20分17秒，象徵一起過2017年，錯過可惜。

今年高雄燈會話題不斷，不論是「紅衣小女孩」花燈，抑或大港花火秀，炒熱民眾逛燈會興致，人潮逼近200萬人次，更創造逾10億周邊產值。

高市觀光局長曾姿雯表示，萬人提燈遊行隊伍將於民生河東路口的鰲躍龍翔集結出發，今晚6點特地準備「旺來雞」小提燈，在沿路五處定點發送給民眾，歡迎現場組裝參加7點遊行，也可自行攜帶各式小提燈共襄盛舉。

遊行焦點的花車車隊將由中華航空花車領軍、哈瑪星代天宮、意誠堂、廣濟宮、佛光山及道德院各自推出特色造型花車，搭配上10台超炫跑車隊伍與鍘刀軍團改裝的音響車隊，可望吸引遊客爭相拍照。

最受矚目最後一場大港花火秀壓軸登場，周六晚上12點施放，長達20分17秒絢麗花火，觀光局推薦新光碼頭、香蕉碼頭、西子灣、中山大學等14個絕佳觀賞景點，民眾也可搭乘煙火航班，海上賞煙火。

(中時)