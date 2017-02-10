網室蔬菜介質栽培 移植省工示範交流

我要評比

市府10日到八德區蔬菜產銷班第3班，參觀網室蔬菜介質栽培 移植省工示範。（甘嘉雯攝）

為供應北部蔬菜生產基地，解決種植產銷班蔬菜農民生產技術及增加產量等問題，桃園市八德區蔬菜產銷班第3班率先採用自行研發專利蔬菜移植機來示範，以創新擴散方式推廣蔬菜產銷班逐步採用，以達農業省工及蔬菜改善品質。

(中時)