川普禁令屢敗屢戰 雙方誓僵持到底

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美國法院今天無異議駁回要求恢復總統川普（Donald Trump）所頒布禁令的抗告，對這位新總統及他的爭議性法治議程無疑是一大打擊。

法新社與美聯社報導，舊金山聯邦上訴法院對川普的行政命令做出這項裁決，川普1月27日無預警頒布命令，禁止難民及7個穆斯林國家公民入境，1週後遭下級法院裁決暫緩實施。

川普隨即語帶挑釁地誓言再戰，在這項裁決公布幾分鐘後便在推特（Twitter）寫道：「法院見，我國的安全正在存亡關頭！」

與明尼蘇達州（Minnesota）同樣對川普這項命令提出抗告的華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）回覆：「總統先生，我們才剛在法院見過面，而且我們還告贏你了。」

美國司法部要求第9巡迴上訴法院，基於緊急狀況恢復這項措施，但3名法官組成的合議庭仍裁決，維持西雅圖聯邦地方法院凍結這項行政命令的裁定。

位於舊金山的聯邦第9巡迴上訴法院表示，兩方都獲公眾利益觀點支持，凸顯此案引起「大規模關注」。

裁決中提到：「一方面而言，大眾極為關注國安，以及民選總統施行政策的能力。而另一方面，大眾也關心旅行自由、避免家庭離散，以及免於歧視的自由。」

公民權利運動人士及地方官員為這項裁決額手稱慶，誓言持續奮戰，直到這項行政命令被永久廢止。就目前而言，這代表持有有效簽證的旅客仍能進入美國。

人權觀察組織（Human Rights Watch）資深研究人員葛瑞絲‧孟（Grace Meng）稱這項裁決「是司法獨立的重要宣示，這對阻止總統躁進做錯事情至關重要」。

共和黨議員則跳出來為川普護航，參議員柯頓（Tom Cotton）指這項裁決「受到誤導」。

之前與川普爭奪總統之位的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）只發了一條簡短的推文：「3比0。」（譯者：中央社廖禹揚）1060210

(中央社)