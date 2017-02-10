輻射廢料疑遭倒台灣海域 環團籲徹查

我要評比

國外資料顯示曾有大量輻射廢料疑似遭傾倒至台灣海域，對此環保團體呼籲政府應該詳細徹查，調查是否有造成台灣相關海域污染。原能會則說，毫無所悉。

義大利國會調查委員會8日解密一系列資料，顯示在90年代，義大利商人曾協助將大量危險輻射廢料，傾倒至台灣海域。

全國廢核行動平台理事長崔愫欣說，如果這件事屬實，政府應該要有相關的調查，包含污染情況、傾倒地點及海域生物裡的放射線物質到底有多少。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠則直呼太可怕了，如果屬實顯然是違反禁止核廢料海拋的1996年倫敦公約，相關單位應該要徹查這件事情。

而原子能委員會針對此項解密報告則表示，毫無所悉，會進一步去了解此資料的真實性。1060210

(中央社)