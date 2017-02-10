南投藝文界齊聚 新春開筆賀雞年

我要評比

南投縣政府文化局明天舉辦新春開筆活動，縣府團隊與藝文界人士齊聚開筆賀年，展望未來，還有雞年特展開展，邀民眾參加。

南投縣文化局今天表示，明天上午10時在文化局戶外廣場，舉辦「金雞報喜，新春文薈」活動，文化局以文會友，邀請民眾共襄盛舉，活動邀縣府團隊、縣內藝術家寫下吉祥賀語，並分送賀卡福袋給現場民眾，還有茶席奉茶、湯圓供享用，慶祝元宵節。

縣府文化局表示，新春開筆是重要傳統禮俗，文化局在新春之際，舉辦新春文薈，透過「開筆」來迎春祝福，並凝聚藝文界力量，期盼回顧過去、展望未來。

另一方面，縣府文化局明天到3月1日在文物陳列展覽室，推出「文雞起舞」南投縣文化資產學會會員雞年特展，展出自行創作或收藏的畫作、工藝品，涵蓋平面類、立體媒材、收藏品、文物品，以「文雞起舞」為主題，表現文化資產、雞年生肖年的活力與生命力。

文化局表示，「雞」在台灣民間傳統意象，有勤奮、進取、守本分的涵義，許多藝術家、工藝師也喜歡以雞為創作對象，且深受民眾喜愛，適逢雞年，南投文資學會以雞為主題，表現台灣人勤奮與腳踏實地的日常生活，並展現台灣人強大生命力，歡迎欣賞。1060210

(中央社)