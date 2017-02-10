南台灣唯一！漢來大飯店獲服務金鑰匙
素有「觀光飯店界服務奧斯卡獎」之稱「金鑰匙」獎，今年發出8把金鑰匙，其中漢來大飯店客務經理黃敏惠，服務20載首度獲得金鑰匙，成為南台灣唯一獲證的觀光飯店，她肯定公司栽培，強調會繼續努力，服務顧客至上。
日前「金鑰匙授勳典禮」在台北頒獎，近年國際觀光飯店數量逐年增加，各家業者不斷致力提升服務品質，力求一席之地；今年由中華民國金鑰匙協會理事長賴建宏授贈，發出8把金鑰匙，目前台灣觀光飯店業界得到金鑰匙人數已達25人，其中僅有兩名女姓。
擁有金鑰匙認證的飯店服務員，等同服務水準指標。漢來大飯店已栽培3把金鑰匙，今年受贈的黃敏慧在漢來資歷20年，曾任服務中心、禮賓接待、訂房中心，經歷完整，服務親切熱誠，讓下塌客人留下深刻印象，並多次獲得讚揚。
她回憶，曾幫一名七旬華僑阿嬤尋找小學同學，但阿嬤早離開台灣30年，她憑藉阿嬤給的空號電話及不完整地址等訊息，走訪戶政事務所、電信局等單位，終於找到對方，幫助阿嬤了卻一樁心事，事後還特地請家人代筆致謝。
國際旅館金鑰匙協會（Les Clefs dOrU.I.C.H.）成立於1929年，總會會址位於法國巴黎，成立目的是為培育並整合全球最優秀、最頂尖的飯店禮賓司服務人員（Concierge），申請入會者須具有5年以上的飯店旅館工作經驗。
其中至少要擔任過禮賓部或客服部的主管或副主管職2年，除了專業知識、職能素養之外，更需具備2種以上不同國家語言的能力；再經過2位現役國際金鑰匙協會的正式會員推薦，經評核後才能入會。嚴格的把關條件，讓金鑰匙級的服務人員，成為國際飯店服務的水準指標。
(中時)
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