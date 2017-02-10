火燒車殃及隔音牆 高公局向車主求償
53歲羅姓女子10日早上10時48分許，駕車行經國道一號汐五高架道北上24.2公里環北路段時，車輛引擎突然冒出陣陣白煙。羅女趕緊停車並報案，回頭發現車輛已起火燃燒，她嚇得蹲在路肩大哭。面對警方詢問，也因驚嚇過度無法敘述過程。高速公路局北區工程處副處長楊熾宗則表示，由於隔音牆遭波及，將和車主求償約7萬元修繕費用。
國道警方今天早上10時48分接獲通報，指汐五高架道北上24.2公里有部自小客車起火燃燒，停在外側路肩，駕駛已逃出車外，而消防隊獲報後，也在25分鐘內將火勢撲滅。
現場濃煙一度造成車流回堵約1公里，並影響主線車道車流。警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。
國道公路警察局第一公路警察大隊交通組組長盧瑞堯則呼籲，用路人應遵守交通則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險。
(中時)
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