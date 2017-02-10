基隆》平溪天燈節元宵節登場　基平公路管制

新北市平溪天燈節將於今天登場，瑞芳警分局將嚴格執行交管，並出動警犬隊查緝毒品及爆裂物。（曾百村翻攝）

新北市平溪天燈節將於今天登場，瑞芳警分局將嚴格執行交管，並出動警犬隊查緝毒品及爆裂物。（曾百村翻攝）

名滿國際、一年一度的新北市平溪天燈節，即將在明天晚間隆重登場，由於適逢元宵節，瑞芳警分局預估將會有超過數萬人擠進平溪，不過需要提醒民眾，明天前往平溪的基平公路將於早上九點開始進行管制，一般汽機車將無法進入，請民眾多加注意。

今年天燈節的活動地點位於平溪十分廣場，瑞芳警分局估計，對於腹地狹窄且交通動線不足的平溪地區，數萬名遊客勢必造成嚴重的交通衝擊，警方除規劃優勢警力維護會場秩序外，也呼籲民眾明天絕對強力執行交通管制，沒有通行證的汽機車都將無法上山，呼籲民眾搭乘火車或接駁公車，以免塞車。

其中基隆市的管制點位於嶺腳路口、臺2丙基平隧道口（基隆端）、臺2丙（基福公路）9.8K與北38丁字路口、禁止車輛進入活動會場、瑞芳106縣道頂坪路口等地，都將進行管制無通行證車輛或是禁止車輛進入活動會場。

另外位於平菁橋、莊敬橋頭等地，也將管制無通行證車輛禁止進入活動會場，建議民眾選擇大眾交通運輸上山，不僅省下塞車時間，也能避免遭管制「不得其門而入」的情形發生。

瑞芳警分局明天也將嚴密部署警力，投入緝毒及防竊工作，同時派出緝毒犬與刑警混合編組，查緝各種毒品及爆裂物，將成為會場另類的「吸睛」焦點。

(中時)