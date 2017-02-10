高雄年後首場大型徵才 明釋出1700職缺
年後轉職潮來臨，106年高雄市政府勞工局首場大型徵才活動，訂於2月11日（週六）上午9時至中午12時30分，在福誠高中舉辦，廠商包括路科、南科的友達光電、群創光電，以及名陽科技、台灣博士電子、頎邦科技等電子科技業；還有首次參與徵才的鴻立鋼鐵、台灣順豐速運；餐飲業如「統一多拿滋、老四川餐飲」等；總計50家廠商釋出逾1700個工作機會，平均薪資達28K-32K。歡迎想轉業或待業中的民眾把握求職好時機！
適逢元宵節，勞工局訓練就業中心也將舉辦「猜燈謎、送提燈」活動，完成求職且猜對的民眾將發送燈籠；此外現場加入「愛工作」App，即送限量的USB隨身燈。為使民眾求職地域不設限，還提供跨域津貼職缺，民眾可享最高3萬元搬遷補助、每月最高5仟元租屋補助或每月最高3仟元交通補助。還有「職業適性施測諮詢區」、「廉能勞政加油站」等，歡迎民眾踴躍參加！
(中時)
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