高雄翰品酒店推情人住房專案 用餐打卡贈限定手工甜點

高雄翰品酒店推情人住房專案。（業者提供）

今年情人節，就和情人來高雄翰品酒店共度超Sweet的浪漫情人夜。預定情人節住房專案，除了享情人住房優惠外，再加贈甜蜜好禮和浪漫晚餐，吃飽飯還可以帶著心愛的一半，到飯店附近的愛河欣賞浪漫美景，幸福加倍大滿分。

迎接浪漫西洋情人節，翰品酒店高雄精心規劃2月13日至14日「情人甜蜜夜~愛在品料理」住房專案，結合住宿和情人套餐，兩天一夜僅需3,999元即可入住行政客房一晚，專案內容包含入住當日「品料理情人餐」搭配紫蘇梅酒與義大利白酒兩杯及多道料理與贈送翌日自助早餐，另贈玫瑰造型毛巾、歐舒丹沐浴組、精選膠囊咖啡2杯，盡享兩人愛戀的奢華之旅。

除了住房，翰品酒店高雄也於中餐廳舉辦「情人放閃愛有禮」活動，在情人節當日情侶或夫妻到三樓港都茶樓用餐，二人一同合照上傳翰品酒店高雄FB公開打卡，並出示給服務人員，即可免費獲贈限定手工甜點~甜蜜奶酪一份，有藍莓與香芒兩種口味，入口即化的酸甜口感有如初戀的滋味，讓佳節浪漫加分。

(中時)