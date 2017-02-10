北港巷弄老街燈區古色古香 時空彷彿回到50年前
台灣燈會北港燈區以「花燈原鄉」為主題，其中巷弄老街燈區包括藝閣、傳統花燈、電動花燈等5大主題，入夜後古色古香，時空彷彿回到50年前，重現早年北港花燈風華，7日啟燈後，每天都吸引上萬人潮。
北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已有50餘年歷史，可說是國內花燈的原鄉，今年台灣燈會在雲林，北港燈區的巷弄花燈以北港工藝坊為中心，在周邊老街布展。
工藝坊負責人蔡享潤表示，巷弄花燈的範圍包括共和街、安和街、旌義街、民榮街、中華路、博愛路、民主路等老街，結合傳統與現代，充滿濃濃的古早味。藉由台灣燈會，得以重現這些老街的風華。
蔡享潤說，台灣的電動花燈起源於北港鎮，由朝天宮媽祖廟、鎮內糕餅、油車、五穀等鋪會集資興建，早年北港溪還有水上花燈，種種過往的花燈歷史，都藉由此次台灣燈會在北港燈區呈現。
(中時)
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