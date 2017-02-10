搶攻閃光才 巧克力名店快閃大立百貨
西洋情人節即將到來，許多情侶一定開始煩惱要送親愛的另一伴什麼禮物吧？想擄獲女生的芳心，巧克力是萬年不敗的選擇！大立＆大立精品延續去年周年慶及聖誕節的快閃店風潮，特別在2/10至2/14再次推出期間限定－名店精選巧克力大賞。
精選六家全台高人氣巧克力名店，包括以純粹又健康為衷心的黑方巧克力、堅持純手工製作的Debauve-et-Gallais黛堡嘉萊、以三倍濃心布朗尼入選高雄十大伴手禮的提克斯國際、擁有高跟鞋及唇膏獨特造型巧克力的EZ Chocolat、全球獨家結合多種屏東農產品巧克力的福灣莊園及堅持使用有機、無毒食材純手工製作巧克力的快樂藍鵲。
2/10(五)-2/14(二)每日11:00~19:00在大立＆大立精品甜蜜展開~
甜點每日都是限量供應，快邀心愛的她和他一同前來品嘗幸福吧！
此外瞄準即將到來的情人節商機，加上景氣不景氣，大立＆大立精品推出持指定信用卡消費享24期分期零利率，成為高雄首家推出24期刷卡消費零利率的百貨！
2/1(三)～3/7(二)只要持聯邦銀行、花旗銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行及匯豐銀行７大銀行信用卡當天單筆消費滿80000元即可享24期分期刷卡零利率並免手續費，滿10000元也可享12期刷卡分期免利率跟手續費！
大立卡友更特別加碼2/23(四)~2/26(日)，於大立＆大立精品兩館刷卡消費累計滿600元即可免加價兌換安妮兔不鏽鋼便當盒乙個！
(中時)
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