高雄佛公郵局 今年3月首度試辦週六營業
中華郵政宣布，原先因應一例一休關係而減少的週六營業郵局將會維持營業。此外，在立委賴瑞隆協調下，為了服務前鎮區佛公當地市民，高雄市前鎮區佛公郵局將自3月起首度新增成為週六營業郵局；不過當地因是新興地區，將以試辦方式每月只營業第二週的週六半天，試辦至今年8月，以服務平日無法辦理郵務的市民。
當地里長李忠正指出，佛公郵局的前身是金福郵局，位於貨櫃車、拖板車常來往的金福路上，每次洽公民眾都必須穿越重重車陣才能抵達，險象環生。後來遷移到后安路上的佛公郵局後，方便許多，但因當地民眾工作關係，平日洽公機會很少，只能禮拜六時前往草衙一路上的草衙郵局，極為不便且面臨交通危險。
立委賴瑞隆表示，草衙地區明孝、明義、明正、草衙四里人數共有兩萬多人，佛公郵局能在禮拜六營業，對必須平日工作的市民甚感便利與重要。此次佛公郵局試辦星期六半天營業，將紓解佛公當地民眾的需求。
高雄市前鎮區佛公郵局位於前鎮區后安路147號，將於今年106年3月起每月營業第二週的週六，分別是3月11日、4月8日、5月13日、6月10日、7月8日、8月12日，從早上9:00至中午12:00，試辦期間歡迎民眾多加前往利用。
(中時)
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