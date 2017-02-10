精進智慧閱讀教學 兩岸學校遠距交流

台北市志清國小與香港、福建、四川的學校今早進行遠距交流，聚焦在智慧閱讀教學。（志清國小提供）

學生還在放寒假時，老師在做什麼？下周一就要開學了，台北市志清國小老師今天早上趁著備課日，與香港學生輔助會小學、福建廈門市同安區陽翟小學、四川成都師範銀都紫藤小學等兩岸學校教師，透過視訊會議系統共同備課。

志清國小校長李雪鳳表示，此次來自兩岸的教師一起參與國立台北教育大學教授許育健所講授的「智慧閱讀教學」公開授課，未來一學期，各校也會進行5場「遠距智慧教室」。

李雪鳳進一步說明，為了深化學童的閱讀、寫作能力，校內本就有「日進時間」的特色課程，培養閱讀習慣，自105學年度開始，更在原本的閱讀寫作課基礎上，利用資訊科技融入教學，開啟「智慧閱讀」教學模式，讓學生可以利用平板電腦進行小組討論、將閱讀心得反饋給教師。

(中時)