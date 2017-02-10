宜蘭三星遭亂倒垃圾 縣府：已查獲事證

我要評比

宜蘭縣三星鄉位處偏僻的堤防處，近來遭不肖業者偷倒大量廢棄物。宜蘭縣環保局今天說，這些廢棄物粗估約3公噸，已查獲可疑對象個人資料，將進一步追查法辦。

三星鄉通往羅東、宜蘭的羅東溪與安農溪堤防處，因地處偏僻也無路燈設施，最近常遭不肖業者偷倒大量廢棄物，成為濫倒者的天堂。

鄉公所昨天表示，廢棄物處理費非常高，不肖業者看準當地地利之便，常趁半夜倒了就跑；雖然有環保志工隊、河川守護隊與社區巡守隊等民間團體協助，但人力有限，鄉公所有苦難言。

鄉長黃錫墉說，已決定在相關路口加裝監視器，要求清潔隊會同相關單位聯手監控，誓言揪出偷倒元凶，並依廢棄物清理法重罰。

宜蘭縣環保局今天說，今天派員到場搜查後，確認主要是一般廢棄物、資源回收物及食物殘渣等，數量約3公噸。環保局初步已查獲可疑對象的個人資料，蒐證後將依廢棄物清理法規定，先通知特定可疑對象到案說明，後續將把相關事證一併移送檢調單位依法偵辦。

環保局表示，這起案件已涉及違反廢棄物清理法，依法可處1至5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，呼籲民眾及不肖業者不要心存僥倖，以身試法。1060210

(中央社)