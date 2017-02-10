18歲日女團歌手猝死 死因公布

日本人氣偶像少女團體「私立惠比壽中學」的18歲成員松野莉奈日前猝死，震驚演藝圈。她所屬的經紀公司今天公布她的死因是「致命性心律不整」。

有關松野2月8日清晨猝死一事，網路上很多網友紛紛揣測死因，包括病毒性急性腦疾、心血管疾病、自殺、過勞死等。她所屬的經紀公司今天公布松野的死因是「致命性心律不整」，醫師也正式開立了診斷書。

致命性心律不整會導致患者失去意識或猝死的症狀，松野所屬的經紀公司表示，松野之前並沒有舊疾，一直是很健康地從事活動。1060210

(中央社)