刮刮樂中10萬全捐 男子捐作國際醫療
壢新醫院一名男性員工在春酒晚宴中買了一張2000元刮刮樂，幸運刮中10萬元大獎，他當場表示，捐給台灣聯新尼泊爾期望醫療中心，令人感受到一股暖流，也讓台灣之愛飄揚到國際。
桃園市中壢區壢新醫院今天表示，在醫院工作的張姓男子2年前曾到尼泊爾服務，發現美如天堂的國度，卻是貧窮落後、醫療資源匱乏的國家，這次刮中新台幣10萬元時，出自於對尼泊爾的熱愛，希望將上天眷顧中獎的好運，分享給尼國人民。
張先生一度想用這筆錢帶太太出國旅遊，沒想到捐助的舉動，獲得太太的支持，更堅信這筆錢用得更有意義。
聯新尼泊爾期望醫療中心院長許詩典表示，聯新國際醫療集團投入尼泊爾醫療救援已經10年，通過SNQ國家品質標章認證，並榮獲「國家生技暨醫療品質獎」銅獎，每一、兩個月，就會派遣醫療團隊遠度重洋，10年來已救治數萬名尼泊爾民眾。
許詩典說，尼泊爾經濟情況差，衛生條件也欠佳，鄉下地方的廁所都只是挖個坑洞，再用塑膠布簡單圍繞，甚至沒有門板、沒水沖洗，不僅無法遮風避雨，而且容易污染地下水，傳染疾病。
聯新尼泊爾期望醫療中心為協助解決當地衛生問題，因此發起募款籌建水泥廁所。經過調查評估，希望第一階段能興建32間廁所，每間建造費用折合新台幣6000多元，預計總預算將近20萬元。張先生謙稱自己是拋磚引玉，也希望更多人一起關懷尼泊爾。1060210
(中央社)
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