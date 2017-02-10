高市無障礙之家憨兒 歡樂慶元宵
高雄市無障礙之家為了讓憨兒們感受年節氣氛，特別在元宵節前夕的今天，舉辦元宵節滾元宵猜燈謎活動，讓憨兒們留下滿滿的快樂回憶。
「搓圓圓、搓圓圓」是老師上課常用的口頭禪，主要是訓練服務對象手部精細動作，沒想到做元宵也派上用場了，今天大家口中附和著老師的「搓圓圓」，手裡也將紅豆泥搓成了圓，雖不盡理想但憨兒個個搓得很高興。
阿B平日不苟言笑，但看到自己完成的紅豆球也笑顏逐開；小齊生性好動，完成作品更不吝嗇地為自己鼓掌喝采；滾元宵則是阿惠與小穎展現的機會，只見2位美女手拿竹篩努力扭著屁股搖竹篩，不論元宵滾得好不好，畫面就已經讓在座家長與志工笑翻天了。
「金雞下蛋，謎題就在雞蛋中」，大家舉手搶拿金蛋，蛋中謎題以蔬菜水果為主，讓憨兒從現場食物中選擇與圖案相同的蔬果。
無障礙之家主任陳桂英說，該機構服務對象為18歲以上重度智能障礙者，這群憨兒們對「年」的意義或許不明瞭，但期盼歡樂喜慶的心情與大家是相同；有些人雖然不能回家過年，但想家的心情也是一樣，因此，每個年節都盡巧思讓家民感受過節氣氛，讓他們有家的感覺。
(中時)
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