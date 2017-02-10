鹽水瘋蜂炮 順道來學甲猜燈謎

學甲謎社元宵節將舉辦猜燈謎大會。（莊曜聰攝）

講到元宵節就會想到鹽水蜂炮，但在台南學甲慈濟宮舉辦的「元宵懷古燈謎晚會」也深具特色，尤其是全台獨創的實物謎題，連一支秤桿、一尊神像都能是謎題，除了因去年震災停辦外，已經辦理21屆，每次都吸引許多民眾前來腦力激盪。

學甲謎社社長莊秋情表示，謎社是由一群愛好傳統文化的朋友所組成，已經有22年歷史，每年都會準備150道文字題，加上2道實物題，謎底都是台灣俗諺或俚語，難度頗高，又有懷舊意義，也成為地方文化特色。

莊秋情指出，有別一般的射燈謎活動，謎社首創全台唯一的實物題，民眾看物品猜俗語，得要有聯想力才能猜到，莊秋情說，有年台上放了一支拿掉秤錘的秤桿，台下想了半天，才知道是「不知輕重」的意思，另一次則把廟裡的虎爺公請來出題，大家望著神明一頭霧水，經過提示才有人猜出是「展風神」（表現氣魄的台語）之意，很耗腦力但也相當有趣。

「元宵懷古燈謎晚會」明天元宵節晚間7點在慈濟宮登場，

歡迎民眾來挑戰燈謎王。

(中時)