國際扶輪台灣點燈 「台灣看輪」亮相

國際扶輪社設計的台灣扶輪主題燈晚間點燈。（許素惠攝）

國際扶輪台灣區設計了「台灣看輪」主題燈參加台灣燈會，晚間由3470地區謝奇峰等7位總監，與來自世界42國家社友開燈，偌大地球轉動，象徵台灣與世界各國社區的服務與奉獻。

謝奇峰表示，國際扶輪主題燈以台灣為造型，年度主題「扶輪服務人類」強調台灣是國際社會的一員，燈座有86個燈箱圍繞，上層有4部電視輪流播放今年台灣扶輪所完成的社區服務，讓國人了解扶輪社的服務事蹟等。

下層展示扶輪社特有的青少年交換計畫，今年有43國家472位青少年來台，參加為期1年的交換活動，燈箱展示各國國旗，燈會期間外國青少年也將輪流在燈區服務賞燈的觀眾，賞燈民眾可用英 文、日文、法文、德文、西班牙文與之交談，了解扶輪社的國際服務。

(中時)