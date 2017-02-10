天氣冷 秧苗也要蓋被子

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因寒流來襲，育苗業者全員將秧苗送上輸送帶，以送至田間統一保溫。（莊旻靜攝）

因寒流來襲，育苗業者全員出動，蓋上不織布為秧苗保溫。（莊旻靜攝）

為因應寒流，育苗業者一家3代皆出動，投入秧苗保溫作業。（莊旻靜攝）

縣長邱鏡淳（右三）今至育苗場，視察因應寒流的保暖作業。（莊旻靜攝）

寒流來襲，新竹縣氣溫一度降至10度以下，由於近日適逢農忙季節，新竹縣長邱鏡淳今前往芎林鄉視察育苗場狀況，也提醒農、漁業慎防寒流，以免天災影響收穫。

邱鏡淳在農業處長邱世昌、新竹農田水利會長徐元棟、縣農會總幹事溫碧誠、芎林鄉農會總幹事林冠伶、新竹縣水稻育苗技術研究協會理事長魏新棋等人陪同下，前往全豐育苗場了解情況，育苗場號召全家老幼，共同為秧苗蓋上一層有如棉被的不織布「抗寒」。

全豐育苗場由父子檔雷定亮、雷添全共同經營，雷定亮從事水稻育苗、代耕業務已有30餘年，他指出，水稻育苗約需20多天，秧苗本身不怕低溫，卻怕低溫帶來的水氣，當溫度一降，水氣凝結成霜、雪，將造成寒害，因此預作防範措施，以免秧苗遭殃。

雷定亮一家3代全員出動，年紀最幼才8歲，也找來工讀生，協助搬運秧苗，以輸送帶至秧田排列，再覆蓋上不透風的不織布，有如為秧苗蓋棉被，用以禦寒。

邱鏡淳表示，目前正值一期稻作育苗階段，因寒流來襲，氣溫下探8至9度，為減少災害帶來損失，也籲請農民適度採取防寒措施。新竹縣提供2000多公頃水稻田，約有44家水稻育苗場，因應寒流，育苗場紛紛以不織布「保溫」，期望可在3月1日前後一周，如期出貨給農民。

(中時)