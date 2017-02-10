邱惠美V.S.李婉鈺？名嘴揭真相照：光素顏就不用比了

羅友志在臉書揭邱惠美從前受訪截圖，臉上痘疤明顯。(取自YouTube)

李婉鈺、邱惠美。(時報周刊提供)

羅友志起底邱惠美痘疤照。(取自羅友志臉書)

童仲彥新歡邱惠美今(10日)再爆重磅消息，據《時報周刊》報導，近日綠營盛傳邱惠美將投入2018年新北市議員選戰，屆時恐怕會與外型同樣亮眼的李婉鈺上演「美魔女大戰」！不過，資深媒體人羅友志就在臉書直言：「李婉鈺V. S.邱惠美？我真的不懂……光素顏就不用比了，是要比什麼？」

羅友志在臉書PO出邱惠美昔日接受媒體訪問截圖，只見邱惠美雖有化妝，但臉上痘疤明顯，羅友志也向《中時電子報》掛保證，「婉鈺我認識很久了，素顏真的不用說。」素顏誰勝誰負，不言而喻。

新聞不斷的邱惠美，今日連親大哥也出來幫腔，曝光妹妹可憐身世，表示妹妹並不像外界說的那樣，個性其實很單純，稱因為父母雙亡，為了照顧妹妹才會將它引進殯葬業，見到認真努力的妹妹，如今捲入這樣的風波，令他既心疼又不捨。

邱惠美從低調當咖啡店小妹到哥哥出來講述可憐身世，在媒體前面每個姿勢、動作都經過精心設計，讓羅友志直言這是行銷理念中的一招，因為當一個主角需要鋪呈，推測邱惠美應會找一個適當時機再次復出。

(中時電子報)