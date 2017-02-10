台南16號水稻　口感媲美日本越光米

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農業局10日邀請農民一起下田插秧，種植台南16號水稻，希望藉此推廣水稻品種。（萬于甄攝）

台南16號也是去年名米產地冠軍米品種，農業局昨邀請農糧署、農會、碾米廠等，一起下田栽種藉此推廣。（萬于甄攝）

台南16號水稻是由日本越光米與台農67號雜交而成，種植單位面積產量不錯，口感又媲美越光米，農業局希望農民可嘗試栽種。（萬于甄攝）

農業局為推廣台南16號水稻品種，10日上午邀請農民一起下田插秧種稻，並祈求今年耕作順利。台南16號是去年名米產地冠軍賽的冠軍品種，農業局希望藉由活動，除讓農民更認識台南16號稻米品種外，也能增加種植產量。

台南水稻種植主要產區分別在後壁、柳營、白河、六甲及官田區等，面積約為2萬4000公頃，每年大約有10萬公噸的白米產量，且品質都相當不錯。近年來，為提升稻米的口感與品質，由農委會、台南區農改場及台大合作，研發出台南16號水稻品種，希望讓農民嘗試栽種。

農業局表示，台南16號是由日本越光米與台農67號品種雜交，並多次回交所育成的品種，栽培管理上施肥量及農藥施用量較少，且具有不易穗上發芽的特性，非常適合在台南種植，而其單位面積產量較日本越光米高，不過口感品質媲美越光米。

為推廣台南16號水稻品種，農業局邀請農糧署南區分署、在地農民等，一起下田插秧種植3分地台南16號，期盼藉由大家一起種好稻，推廣台南優質好米，更讓消費者吃到好吃又安心的米。

(中時)