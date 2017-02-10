開學日許厝分校學童續留本校 家長抗議
行政院決定許厝分校學童續留橋頭國小本校，許厝分校學童家長10日無奈表示，為了孩子的學業，13日開學會送孩子到本校上學，但將在分校抗議，表達回分校的決心，希望中央重視地方心聲。日後不排除到行政院、縣府抗爭，捍衛自身權益。
國健署9日晚上前往麥寮鄉與許厝分校家長召開說明會，建議持續進行VCM監測，確保學童健康，但並未說明行政院宣布學童續留本校的原因，引發家長不滿與憤怒，在會議中怒吼「讓孩子返回分校上學」。
雲林縣長李進勇今天重申，由於學童的健康風險疑慮仍無法排除，他的立場與中央一樣，希望學童繼續留在橋頭本校就讀，一切以確保學童健康與受教權為原則。
分校「五育績優獎助基金會」主委許弘霖說，T檢驗數據顯示，不論是TdGA或VCM，許厝分校都沒有問題，中央與縣府卻要求學童續留本校，令人無法接受，而且完全不尊重家長、地方的心聲。
(中時)
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