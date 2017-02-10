高市銀髮族慶元宵 歡喜猜燈謎

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我要評比

高雄市社會局長青中心今舉辦慶元宵新春團拜，局長姚雨靜（右二 ）登場與長輩同樂。（呂素麗攝）

明天就是元宵節，高雄市社會局長青中心10日舉辦「金雞報喜．喜慶元宵」新春團拜活動，邀請長輩一起喝春茶、吃湯圓、猜燈謎，歡喜迎春慶元宵。

長青中心為重現傳統「慶元宵，猜燈謎」習俗，特別準備100題燈謎公告於1樓大廳，只見長輩們來來回回仔細研究，一見面就相互討論，還有人日思夜想，一定要把100題燈謎答案想出來。

今天活動現場特別邀請貴賓上台抽出謎題，當主持人還在唸題目時，台下長輩早已爭相舉手搶答，答對時全體鼓掌，長輩可以得到精美禮品；答錯時全場歡呼，因為其他人還有機會答題，現場充滿濃濃年節趣味氣氛。

活動尾聲，長青中心準備紅豆湯圓與長輩分享，社會局長姚雨靜及社福團體代表到場向長輩拜年，並一起舉杯喝春茶，相互祝賀新年好，希望大家健康歡喜呷佰二。

(中時)