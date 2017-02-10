迎700萬遊客！上海迪士尼魔法下的祕密

春節期間，上海迪士尼園區內洋溢著濃濃的年味。(圖/新華社)

迪士尼前日公布最新一季營收，指出在整體營利下滑的同時，上海迪士尼卻迎來700萬人次遊客，表現亮眼。隨著近年來大陸「消費升級」，迪士尼憑藉著深植人心的米老鼠等主題形象，成功抓住了大陸遊客的心。

相較整體營收下滑，去年6月開幕的上海迪士尼則迎來700萬人次遊客，新春期間幾乎每日皆為最大承載運營量。華特迪士尼公司董事長兼首席執行長羅伯特‧艾格特指出，上海迪士尼預計將於1周年時迎接1000萬人次。

大陸近年來「消費升級」，愈來愈多人願意為「情感和快樂」消費。數據指出，上海迪士尼消費的主要客群多數以家庭為單位，其主要消費客群7成為已婚人士，會購買相關產品的遊客更高達75%有孩子。

1980年代，迪士尼以卡通等電視節目進入了大陸家庭的生活中，唐老鴨和米老鼠成為了一代人的重要記憶。雖然迪士尼不只有米老鼠與唐老鴨，但由於時代變遷和國產動漫的快速發展，如今的年輕人對於迪士尼形象的認知度不斷下降。

因此，上海迪士尼以米老鼠為主要角色，樂園入口大街也以米奇命名，其於衍生性商品和業務也主打米老鼠、唐老鴨等形象角色，並以此基礎上加以創新。

當年米老鼠、唐老鴨等形象深植人心，30年後的今天，民眾仍對米老鼠等形象情有獨鍾，成為迪士尼成功打入中國市場的主要推手。可以說，迪士尼的米老鼠中國之旅早在30年前就已開始。

(中時電子報)