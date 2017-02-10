搭機捷吃喝玩樂 一線暢遊北北桃

桃園多元族群文化豐，像是龍岡魅力金三角地區的米干潑水節，每年都吸引旅客搶著體驗雲南打歌活力。（觀旅局提供）

桃園在地獨具風格的大溪老城鎮風光，帶領旅客走入老宅、慢遊大溪、品嚐美味豆干。（觀旅局提供）

桃園大溪木藝生態博物館壹號館，前身是大溪國小校長宿舍，整修後展現日式老屋重生的新意象。（觀旅局提供）

桃園大溪老城鎮風光名聞遐邇，每年3月登場的豆干節，帶領旅客走入老宅、慢遊大溪、品嚐美味豆干。（觀旅局提供）

全台最大的露天美式購物中心「華泰名品城」，下殺折扣1年4季都像周年慶。（觀旅局提供）

環球購物中心桃園店和捷運站共構，時尚精品逛不停，滿足遊客愛購物、瘋血拚的心。

串聯北北桃的機場捷運即將通車，全長53公里，沿途從城市景觀到鄉村風貌、從運量最大車站到露天最大購物中心，不論藝文、生態、商圈、購物、觀光工廠都能「一線滿足」，桃園觀光旅遊局也特別推出捷運線觀光手冊，讓遊客按圖索驥，輕鬆搭機捷、暢遊北北桃。

雙北繁華

台北是台灣政經中心，機捷起站A1台北車站更是交通樞紐，可體驗繁華的首都生活，逛街好去處的台北地下街、京站時尚廣場，以及具歷史意義的228和平公園，步行即可抵達。

往南進入新北，A3新北產業園區站有板橋435藝文特區，入口處歐式中正紀念堂，是打卡熱點，吸引攝影愛好者朝聖。A6泰山貴和站則有台灣目前保存最完整的園林建築「林本源園邸」。

林口樂活

新北跨入桃園的第一站是A7體育大學站，體育大學、長庚大學和長庚科大3校緊鄰，廣大腹地和豐富生態適合親子共遊。A8長庚醫院站則有全台唯一生產日式清酒的製酒廠「桃園酒廠觀光工廠」。

楓樹坑則隨四季變換有不同風貌，尤其5月雪白桐花、7月金黃稻海，驚歎大自然的美。環球購物中心桃園店、三井OUTLET也跟著同場較勁，時尚精品逛不停，讓遊客愛購物、瘋血拚。

蘆竹生態

蘆竹擁有豐富的自然生態：獨特的草花景致、鮮美可口的海港漁產，適合全家共遊體驗大自然的豐富禮讚，A10山鼻站的大古山，飛機起降、高鐵穿梭、漁船入港全都能盡收眼底，華燈初上的夜景更為愛侶增添浪漫氣息。

粉色城堡造型的台茂購物中心，則是消費購物、品嚐美食的好去處，絕對不能錯過的還有蘆竹坑口彩繪村，占地超過千坪，互動式的彩繪壁畫，彷彿走進絕美的農村風景畫裡。

大園天空

「國門首站」大園是桃園國際機場所在地，也是國內外旅客出入境必經之處，機場戰備道、第三航廈餐廳、長榮機棚旁、中華路大埔橋、航翔路、復興航棧等，都是賞「機」熱點，停的、跑的、飛的，各種不同角度的飛機都能一次滿足。

中壢漫遊

中壢是南桃園都市重心、客家重鎮，A18高鐵桃園站有全台最大的露天美式購物中心「華泰名品城」，下殺折扣1年4季都像周年慶，鄰近的大江國際購物中心則有賣場、電影和餐廳。A19桃園體育園區站的桃園國際棒球場，可體驗國球棒球的熱血沸騰。

A21環北站則緊鄰市區，文化氣息的新街國小日式宿舍和中平故事館，環境教育的老街溪河川中心，學生最愛逛街的六和商圈、中平路商圈以及中原大學商圈，還有集結各國風味小吃的中壢觀光夜市，全都可透過方便的UBike，暢遊城市趣。

桃園觀旅局長楊勝評說，機捷到處走走手冊絕非單純的旅遊簡介，而是玩機捷最佳旅遊工具書，不但機場等各地的轉乘資訊和立體圖全都一併納入，並以「站」分門別類，廣納A1到A21站北北桃全線的熱門、必遊景點與建議遊程，更貼心計算出站體到各主要景點的距離，以及搭公車、騎Ubike、走路所需的時間，全都能從手冊獲悉，讓遊客可以自己衡量時間規畫遊程。

機捷到處走走手冊囊括機捷沿線的生態景致、文化旅遊、商圈血拚、漁港落日、熱血棒球、夜市小吃等，像是A8長庚醫院站有全台唯一生產日式清酒的製酒廠「桃園酒廠觀光工廠」，A10山鼻站大古山可欣賞飛機起降、高鐵穿梭、漁船入港，環球購物中心桃園店、三井OUTLET、華泰名品城更是出站就能血拚，林口黃昏市場、中壢觀光夜市的排隊美食，全都等著遊客暢遊、嘗鮮。

機場捷運手冊即起可在桃園、中壢2火車站、高鐵桃園站和桃園機場的旅服中心，機捷沿線的中壢、大園、蘆竹和龜山4區公所，以及機捷各站免費索取，月底也將推出英、日、韓3外語版本，或上桃園觀旅局網站下載電子版，歡迎民眾多加利用。

(中時)