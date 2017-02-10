中華隊澳洲移訓 受到當地媒體關注
經典賽中華隊進入澳洲移訓第7天，今繼續在黃金海岸進行練球，主要針對打擊以及內野守備練離，其中當地雜誌也到場採訪中華隊，了解中華隊選擇黃金海岸的移訓原因，中華隊明將休兵一天，周日繼續展開訓練。
雖然中華隊在移訓熱身賽拿下二連勝，但練球前首席就練吳復連教練向球員告知，要針對昨天比賽的內容自己檢討，要從每一次的經驗學習，才有意義。昨天自己在表現上有什麼要改進的，自己今天在練習的時候好好想一想。」
黃金海岸當地的雜誌，也來到現場訪問總教練郭泰源、體能教練江奕昌與隊長林智勝，當地媒體對於中華隊來到黃金海岸移訓的各項細節感到相當有興趣，並且詢問林智勝對黃金海岸的印象，以及移訓至今的感想。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。