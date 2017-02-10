中華隊澳洲移訓，受到當地媒體關注，並前來採訪。(棒協提供)

經典賽中華隊進入澳洲移訓第7天，今繼續在黃金海岸進行練球，主要針對打擊以及內野守備練離，其中當地雜誌也到場採訪中華隊，了解中華隊選擇黃金海岸的移訓原因，中華隊明將休兵一天，周日繼續展開訓練。

雖然中華隊在移訓熱身賽拿下二連勝，但練球前首席就練吳復連教練向球員告知，要針對昨天比賽的內容自己檢討，要從每一次的經驗學習，才有意義。昨天自己在表現上有什麼要改進的，自己今天在練習的時候好好想一想。」

黃金海岸當地的雜誌，也來到現場訪問總教練郭泰源、體能教練江奕昌與隊長林智勝，當地媒體對於中華隊來到黃金海岸移訓的各項細節感到相當有興趣，並且詢問林智勝對黃金海岸的印象，以及移訓至今的感想。

(中時電子報)