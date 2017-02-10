長槍怪客 射狗2死1傷 民眾人心惶惶

我要評比

狗的腿部取出鉛彈，讓民眾氣憤的表示兇手實在太可惡。(黃力勉翻攝)

台東市特教學校附近，近來出現一名長槍怪客，手持空氣長槍射擊犬隻，以鉛彈為子彈的長槍有殺傷力，鉛彈甚至留在狗體內，只能開刀取出，讓地方民眾人心惶惶，希望警方能盡速緝兇。

王姓民眾表示，監視器畫面有拍下長槍怪客行兇經過，兇手騎乘機車戴著全罩安全帽、全身包緊緊，突然就停下來，拿出機車踏板上的長槍，一連開了四、五槍，之後就加速逃逸。

王姓民眾說，槍手行兇造成他家的狗腿部中彈，送醫照X光發現腿部有一顆鉛彈，只能趕緊開刀取出。附近鄰居也有2隻家犬在過年前，半夜遭到槍擊，腹部中彈死亡，兇手行徑實在太可惡，警方應趕緊揪出兇手。

警方表示，目前已經鎖定一名30多歲男子可能涉有重嫌，從做案過程研判，槍應為改造瓦斯長槍，將會盡速請嫌疑人到案說明。

(中時)