楊桃羊逃 網友臆測休傑克曼要來台

福斯影片公司今天在臉書上貼出一張楊桃的照片，寫著「元宵節猜燈謎！猜猜誰要來台灣？」，網友推測是主演「金鋼狼」的好萊塢男星休傑克曼，因為「狼來了，羊逃(楊桃)」。

休傑克曼演出「金鋼狼」一系列電影，一演就長達17年，不過日前休傑克曼透露體力不堪負荷，再加上演出「金鋼狼」必須維持身材不走樣，因此「羅根」將是他最後一次在片中扮演金鋼狼。

福斯今天在臉書貼出一張楊桃的照片，寫著「元宵節猜燈謎！猜猜誰要來台灣？」下方網友熱烈回應「狼來了，羊逃(楊桃)」，揣測就是休傑克曼要來台灣，不過福斯今天只回，「不知道」，並說明天就會揭曉謎底。1060210

(中央社)