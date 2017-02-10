寒流加輻射冷卻效應 雲林賞燈體感8度

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台灣燈會明天將在雲林縣正式點亮，中央氣象局今天說，受寒流和輻射冷卻效應影響，雲林明天晚間低溫只有攝氏10到13度，體感溫度更下探8度，賞燈民眾要注意保暖。

2017台灣燈會明天將正式在虎尾燈區和北港燈區點燈，不過，受到寒流影響，全台急凍，連在南台灣的雲林也冷颼颼。

中央氣象局表示，明天寒流持續發威，加上輻射冷卻效應影響，明天雲林晚間7時到10時只有10到13度低溫，體感溫度更是下探8度，加上高鐵雲林站附近地處空曠，風勢強勁，提醒賞燈民眾注意保暖。

2017台灣燈會將在明天晚間7時正式點燈，主燈區位在高鐵雲林站外，除了璀璨的花燈，還會有煙火秀，燈會將持續到19日。1060210

(中央社)