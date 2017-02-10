寒流來襲 街友躲台中火車站地下道取暖

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寒流來襲，氣溫驟降，台中市政府啟動多項應變措施，關懷街友的人安基金會台中平安站今天說，昨天有30多名躲到台中火車站地下道取暖，志工出動發送暖暖包與手套。

入冬最強寒流來襲，中央氣象局預估寒流最強的時間是週五到週六，台中市政府與人安基金會台中平安站都啟動防寒關懷機制，提供街友防寒裝備。

台中平安站表示，街友避寒的地點大都集中於台中火車站地下道，昨天約有30多名街友躲到台中火車站，另有10多名街友在中興停車場，還有5、6人在第二市場內，志工分別前往夜訪，發放睡袋、保暖衣物及熱食。

台中平安站指出，人安基金會將於氣溫低於15度時，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，到下週一以前，平安站將時間延後到凌晨12時，提供街友臨時安置。

因應強烈寒流來襲，台中市政府啟動多項應變措施，包括透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群、主動訪視街友常駐處勸導安置或提供物資、掌握獨居老人狀況等。

台中市社會局結合各區公所、居服、送餐、緊急救援服務網絡單位，加強訪視關懷獨居老人，適時提供保暖衣物等物資。

社會局表示，與民間團體、合約社會福利機構、短期旅館等合作，低溫12度以下時，立即啟動防凍計畫，協調開放短期安置場所至夜間12時後，提供住宿、熱食、禦寒衣物及沐浴盥洗服務。對於不願意接受短期安置的街友，則提供睡袋、保暖衣物、泡麵、便利商店禮券等，協助避寒。1060210

(中央社)