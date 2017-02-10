杜特蒂下令掃蕩非法賭博 加強掃貪
由於認定賭博為人民怠惰與官員貪腐的原因之一，菲律賓總統杜特蒂已統籌政府部門聯合打擊非法賭博，包括走法律漏洞、聘有許多台灣人的線上賭博業者在內。
馬拉坎南宮今天公布杜特蒂簽署的第13號行政命令，指示警隊與國家調查局配合司法部、地方政府與科技部，「加強打擊非法賭博」。
此外，菲律賓娛樂公司及博彩公司（PAGCOR）、菲律賓經濟特區管理署（PEZA）、稅務局、移民局、海關局以及多個地方經濟區或加工區管理單位，也必須全力「壓制非法賭博」。
這道行政命令形容非法賭博為「普遍的社會威脅與貪腐來源，讓民眾忘掉勤奮與節儉等美德。」
馬拉坎南宮說明，只要賭博機制未獲政府授權或發照，即為非法賭博。此外，線上賭博業者，不得在發照單位轄區外營業與交易。
菲國執法單位去年在大馬尼拉地區抄查多家線上賭博公司，他們是以在其他經濟特區申請的執照，在馬尼拉營業。
去年12月，菲國警方也在克拉克特區破獲一處非法網路賭博機房，逮捕1300名中國大陸員工，他們被指以客服中心服務員的身份，從事線上賭博活動。
此案也引發移民局高官企圖收取5000萬披索（約新台幣3615萬元）賄賂的案外案。
目前估計有3000名台灣人在菲國博弈產業服務，中華民國駐菲代表處曾列出注意事項，提醒有意到菲國博弈產業求職的台灣人注意，包括瞭解博弈或網路博弈公司是否合法，以及雇主是否為員工辦理合法工作證。
駐菲代表處也提到，以觀光簽證在菲國工作屬非法行為，即使辦了工作簽證，也須注意工作證類別與所從事的工作是否相符，在菲工作而未持有合法工作證面臨被移民局逮捕驅逐的風險。1060210
(中央社)
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