綠：美國一中政策與中國一中原則不一樣
民進黨立委兼國際事務部主任羅致政今天說，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」不一樣，這是關鍵；美國總統川普的談話，只是回到原有軌道，未來怎麼做，才是重點。
白宮美東時間9日深夜發新聞稿說，川普與中國國家主席習近平通電話時，是「應習近平要求，川普同意遵循美國的『一中政策』」。
這是川普上任後首次與習近平通電話，白宮新聞稿指出，兩人進行了一段長時間的電話對談，討論了許多議題，「應習近平要求，川普同意遵循我們（美國）的『一中』政策」（to honor our "one China" policy），白宮聲明中還特別將「一中」加註引號。
羅致政受訪指出，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」是不一樣的，「這是關鍵」；川普的說法，基本上只是回到美國現有政策的說法。
他表示，川普先前說「不知道美國為何要被一中綁住」，讓很多人有一些想像，現在只是回到美國的一中政策，而且「不是中國的」，實際怎麼做，其實還不知道；即便美國回到原有一中政策的軌道，但每個美國總統在實際政策的作法都不一樣，接下來是「聽其言、觀其行」的階段。
羅致政說，美國國務卿提勒森最近在聽證會時，提及「六項保證」，這個六項保證對台灣來說，其實是更重要的。
另外，府方人士認為，美方今天的定調是「應中國要求，川普同意遵循我們自己的『一中政策』」，這句話的另外一面就是，「這不是中國所說的一中原則」；川普與全世界多國的元首電話都通完了，現在才與中國通上電話，結果只有「我們的一中政策」，而且是「應中方要求」，這代表「美國不在兩岸上接受中國的框架」。1060210
(中央社)
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