大港煙火11日壓軸 高捷公車渡輪延後收班

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高雄燈會藝術節重頭戲，長達20分17秒的最後一場大港煙火秀，明天午夜將在西子灣登場，為疏運看煙火人潮，高雄捷運、公車及旗鼓渡輪將配合延長營運時間至12日凌晨。

「大港煙火」壓軸秀明天午夜12時將於高雄港第一港口西子灣施放，哈瑪星、西子灣及旗津地區將配合管制車輛通行，為避開壅塞車潮，高市府請民眾利用大眾運輸工具前往。

高市交通局已協調捷運公司彈性加密班次，並於捷運西子灣站2號出口規劃付費接駁公車，每5分鐘1班，滿載即發車，並視當時人潮增加班次，捷運及接駁公車均配合服務至隔天凌晨。

另外，旗鼓航線渡輪也將加密航班至隔天凌晨2時，每10分鐘1班疏運遊客，晚上10時前不提供遊客機車載運服務，增加載客量。

高捷公司說，明晚將比照跨年夜延長營運，當天橘線西子灣站末班車將延長至隔天凌晨2時開出，紅線三多商圈站也延長至隔天凌晨1時30分，方便民眾看完煙火後搭乘捷運返家。

高市府說，民眾明晚於捷運西子灣站下車後，可搭乘接駁公車於西子灣隧道口下車，步行經西子灣隧道進入中山大學，或沿哨船街、蓮海路步行至西子灣。或者從西子灣站1號出口步行沿臨海二路及西子灣隧道進入中山大學。

高市府又說，民眾也可搭乘接駁公車於鼓山輪渡站下車經景觀橋、哨船街、蓮海路進入西子灣或搭乘渡輪至旗津區觀賞大港煙火。

另外，高捷2月12日配合「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」，當天高捷紅、橘線也將提早於當天清晨4時30分發車。1060210

(中央社)