酒醉硬上傳播妹 色男賠80萬獲緩刑

28歲李姓男子去年4月在蘆洲KTV與友人慶生，並找來傳播妹到KTV助興後再到啤酒屋續攤，但傳播妹不勝酒力醉倒，李男藉口把她送回傳播公司，卻把傳播妹帶到摩鐵性侵，期間傳播妹猛力反抗把李男打得滿臉是血，但最終仍遭性侵。

李男在檢方偵辦時否認犯行，還辯稱他喝到茫也不知道發生什麼事，但摩鐵員工均證稱，傳播妹當時哭喊地衝到櫃檯，還打電話回公司求救表示：「我被欺負了，客人有用手下去摸。」傳播公司員工與傳播妹男友也證稱當天凌晨接到她的哭訴電話，加上傳播妹下體也驗出李男DNA，檢方依強制性交罪嫌起訴李男。

法院審理期間李男坦承犯行，並以80萬元與傳播妹達成和解，傳播妹也同意予他緩刑宣告，新北地院今依強制性交罪判李男有期徒刑2年，緩刑5年，另須服140小時義務勞務。本案可上訴。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)