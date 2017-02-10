驚！ 義大利商人 在台海傾倒20萬桶輻射廢料

我要評比

義大利國會調查委員會8日解密資料，顯示在90年代，義大利商人曾協助將大量危險輻射廢料，傾倒在台灣海域。環保團體呼籲政府應該詳細徹查，調查是否有造成台灣相關海域污染。原子能委員會針對此項解密報告則表示，毫無所悉，會進一步去了解此資料的真實性。

根據中央社引述義大利媒體報導，義大利國會調查委員會針對海運廢料，解密義大利軍事安全情報局61份文件。

其中一份被認為「特殊重大」的資料，是關於貿易商柯梅利歐（Giorgio Comerio）的調查。根據軍情局2004年4月21日的報告，這位海運商涉嫌偷運核廢料、走私武器，藉此賺取暴利，報告中許多情節，是過去從未曝光的。

調查報告具體提到，柯梅利歐涉嫌以2億2700萬美元的代價，非法協助處理20萬桶輻射廢料，軍情局認為「這批廢料最後被處置的地點是台灣海域」。

對此環保團體呼籲政府應該詳細徹查，調查是否有造成台灣相關海域污染。原能會則說，毫無所悉。

(中時電子報)