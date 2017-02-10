寒流來襲 苗木怕冷也要禦寒

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苗木也要防寒，才能順利度過寒冬。(台東林管處提供)

寒流來，就連苗木也要防寒，台東林管處為保護苗圃新生的稚嫩的苗木，以稻禾、穀殼、鋸屑等物覆蓋苗床，並以保溫蔭網、防寒布等包覆在外，讓30萬株的苗木可以安心成長。

林管處表示，台東、瑞源及龍泉等3個苗圃，主要提供台東各級機關、一般民眾綠美化及縣內短期經濟林、平地、海岸林及國有林地造林用，不過新生苗木禦寒能力較弱，因此需要防寒。

林管處在苗木的苗床上覆以稻禾、穀殼、鋸屑等保溫，外部再利用塑膠布、遮陰網或黑布覆蓋，就能讓苗木順利抵禦寒冬的侵襲。

(中時)