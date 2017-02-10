首要挑戰非食安 新食藥署長：加強生技醫藥

新任食藥署長吳秀梅。（倪浩倫攝）

衛福部食藥署今進行署長交接典禮，由高醫大藥學院院長吳秀梅接任。面對外界關心「上任後的挑戰」，她表示會注重生技和醫藥發展，在眾來賓致詞完後，才趕緊補充「食安很重要」。

吳秀梅在交接典禮上指出，食藥署長的挑戰很多，但她無所畏懼、勇於接受挑戰；對於外界傳言，政府是因「日本核災區食品」、「美豬」等議題，決定重整食藥署，她今也駁斥該傳言，表示是前任署長姜郁美退休，她才來接任。

面對日本核災區食品、美豬是否開放進口，吳秀梅強調，食藥署絕對將國人安全擺第一，持續進行風險評估和邊境查驗，但面對媒體追問「是否開放」，她則僅回應「會嚴格把關」。

吳秀梅專長的領域為分析生技，更是國內醫學大學推動成立香粧品學系的第一人，將化粧品和臨床醫學相結合，今日也有不少藥廠、生技公司成員到場祝賀；她表示，上任後將加強國家藥物審查中心行政法人化，同時期盼加速國內生技產業的升級。

(中時)