盜取女網友手機私密照 男蟲要錢才肯刪
周姓男子去年元月到女網友家中作客，期間趁她不注意，偷偷摸走其手機，發現存有多張自拍私密照，女子察覺後，還與友人合夥勒索，新竹地院法官依共同犯恐嚇取財未遂罪，判周男1年徒刑，共犯李男5月徒刑。
判決指出，周男發現女網友私密照後，改變主意將影片檔存進自己手機，女子察覺手機有被操作過，擔心私密照外流，向周詢問反而被其李姓友人恐嚇「20張、1個檔」、「妳不知道惹火他，他才不管妳是男是」、「我大哥說6000就好」。
女子最後鼓起勇氣報警，並未交付金錢。法官審理後痛斥周、李以恐嚇方式取財，造成被害人恐懼及社會治安危害，因此分別判處1年及5月徒刑。
(中時)
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