世界最大難民營 肯亞高院退回關閉禁令

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肯亞政府預備5月間關閉位於索馬利亞邊境世界最大的達達阿比難民營，高等法院認為此種行為是集體迫害與違憲，宣布無效。當局有可能基於國家安全理由提起上訴。

南非媒體「新聞24」（news24）昨天引述法官馬堤多（John Mativo）報導，沒有針對受到影響的人進行適當的諮詢，有違法律訴訟的憲法權利。此外，將難民送回索馬利亞等於肯亞沒有承擔起國際法所規定的義務。

他說：「針對索馬利亞難民，政府的決定是集體迫害、歧視與非法，所以屬於違憲行為，因此上述決定無效。」

位於達達阿比（Dadaab）省的難民營目前收容26萬3000難民，是世界上最大的難民營。肯亞當局原本計畫去年11月進行關閉龍蛇雜處難民營，以便杜絕境內層出不窮的爆炸治安問題。

但在聯合國難民署的要求以及來自多方指控與壓力下，當局被迫延宕至今年5月。

自從2011年出兵鄰國索馬利亞，協助弭平與伊斯蘭激進組織掛鉤的「青年黨」（al-Shabaab）內亂後，肯亞境內長期遭受該組織的炸彈攻擊，傷亡慘重。

報導指出，政府雖可以國家安全為由提起上訴，但事實上高等法院昨天的判決是無法改變難民事務部門（Department for Refugee Affairs）關閉達達阿比難民營的決心。1060210

(中央社)