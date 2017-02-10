龍應台基金會海選3台青 前進EFA
龍應台文化基金會與奧地利歐洲論壇（EFA）首度結盟，董事龍應台今天宣布舉辦海選，18日起開放申請，將選出3位台灣青年前進EFA。
奧地利歐洲論壇（European Forum Alpbach, EFA）成立於1945年，每年邀各界領袖主講，「2017奧地利歐洲論壇」將在8月16日至9月1日在奧地利阿爾卑巴赫（Alpbach）舉行，主題鎖定「衝突與合作」。
龍應台文化基金會中午舉辦媒體餐敘，龍應台表示，EFA主動邀基金會結盟，也是EFA目前唯一亞洲夥伴，每年有700位獲獎學金學員前往參與EFA，基金會將辦海選，選出3位台灣青年提供全額獎學金。
去年龍應台以講者身分受邀參與，實地觀察發現多是歐洲學員，僅有4位中國大陸學員以個別管道進入，亞洲講者僅有她和前世界銀行副總裁林毅夫，亞洲參與比例低，她也會向EFA推薦台灣講者。
龍應台表示，阿爾卑巴赫是小村，EFA已有71年歷史，養牛村民、雜貨店老闆等都已是國際公民，讓鄉村國際化，給她很大觸動。
海選活動18日起開放申請，4月30日停止收件，限30歲以下、具中華民國國籍或持永久居留證的青年，不僅須有外語能力證明，對全球議題要有表達力，詳情請見龍應台文化基金會官網（www.civictaipei.org）。1060210
(中央社)
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