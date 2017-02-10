副總統盼第3屆台日交流峰會成功
副總統陳建仁今天接見日本「全國日台友好議員協議會」，除了期盼深化台日雙方情誼，也提到今年將在日本熊本縣舉行第3屆「台日交流峰會」，預祝峰會順利圓滿成功。
陳副總統今天接見日本「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀所率領的訪團一行，副總統期盼，在新的一年，台日交流日益興盛，並進一步深化雙方情誼。
副總統致詞時表示，台日兩國因為地理及歷史的淵源，雙方關係十分密切。近來依據「日本台灣交流協會」的調查顯示，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，也是海外旅遊的首選，多數台灣人民也認為日本是台灣最應該親近的國家。台灣駐日經濟文化代表處去年的調查也顯示，超過半數的受訪日本民眾認為對台灣有親近感、台灣可信賴及台日關係良好。
陳副總統說，台日兩國互訪人數去年超過600萬人次，其中日本來台人數將近190萬人次，期盼借助該協議會的力量，使今年台日兩國的互訪人數，再次向上提升；也期盼在既有的友好基礎上，能進一步深化雙方情誼，以促進相互的理解。
他指出，今天來訪的多位成員都曾參與自2015年以來每年舉辦的「台日交流峰會」，在首屆峰會發表之「金澤宣言」，以及第2屆峰會通過的「和歌山宣言」中，都支持台灣有意義參與「國際民航組織（ICAO）」，對此副總統表達感謝，並期盼訪賓們繼續支持，為台灣人民發聲。
副總統說，今年將在熊本縣舉行第3屆「台日交流峰會」，並藉以鼓舞熊本縣震災復甦，他希望熊本縣的災後重建工作能夠早日完成，並預祝峰會順利圓滿成功。1060210
(中央社)
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