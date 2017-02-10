自稱生化博士非法販售健康食品 遭起訴
王姓負責人對外宣稱擁有美國生化博士學位，未經許可進口營養食品，並誇大營養品的保健療效，台中地檢署今天依違反健康食品管理法，起訴王姓負責人等7人。
起訴書中指出，王姓負責人對外宣稱國立台灣大學物理系畢業，擁有美國生化博士學位，且曾擔任聯合國世界衛生組織（WHO）研究組成員。
檢方表示，王男以公司名義未經許可進口「倍喜客」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白）等廠牌的營養食品，再由國內直銷公司「TOTAL SWISS」品牌透過全省11處營業所，高價對外販售。
檢方指出，王男誇大宣稱營養品有調節血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼等保健療效，食用後能使細胞充滿營養、活力，身體能自然修復受損器官，徹底改善疾病。1060210
(中央社)
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