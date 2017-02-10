同婚釋憲 許毓仁：執政黨在測風向
國民黨立委許毓仁今天針對憲法法庭將就同婚開庭並直播表示，這次釋憲結果將會為同婚法案的二讀定調，也會影響專法是否提出，可視為執政黨在測風向。
媒體報導，大法官會議就同性婚姻案，已定3月24日於憲法法庭進行言詞辯論，並開庭全面直播，將邀請兩案聲請人台北市政府及台灣第一個公開出櫃的男同志祁家威出庭，並通知民法、戶政業務相關機關代表參與。
對此，挺同婚的許毓仁今天在臉書上發文表示，這次釋憲極為關鍵，釋憲的結果將會為同婚法案的二讀定調，甚至會影響是否排進議程，也會影響專法是否會提出。這也可以視為執政黨在測風向，用國家最高法官的決議來背書，來減低下一步的政治風險。
許毓仁指出，過去同婚爭議被說成是「違憲」，常被引用的釋憲案522、366案都與同婚無關，這兩個案子都是講一夫多妻等破壞家庭關係的解釋，但卻被穿鑿附會誤用來說同婚是違憲。
他說，希望這次的釋憲案能讓同性婚姻有一個憲法高度的詮釋，無論結果如何都是令人期待。1060210
(中央社)
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