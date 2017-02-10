金門20年來最大燈會 軍民一起鬧元宵
以「愛您一起，點亮金門」為總主題的金門元宵節燈會將於全台10大觀光小城的後浦登場，展現巧思的軍民花燈將主會場所在的古蹟「清總兵署」妝點得五顏六色，連日來吸引大批遊客拍照打卡，紅男綠女來來往往，十分熱鬧！
金門開放觀光20多年以來，規模最大的元宵燈會，今年以總兵署為主會場外，還有浯江書院、邱良功古厝、城隍廟、東門代天府、西門外武廟、南門天后宮、北門北鎮廟前廣場等分會場，並首度在水頭碼頭、金門航空站入境大廳規畫迎賓主題花燈區，讓鄉親和兩岸遊客在入境時，就可以馬上感受到家鄉的溫暖和金門友善、好客的人情味。
重頭戲之一的花燈大展，軍民單位都發揮巧思，造型爭奇鬥艷各有創意，大大小小琳瑯滿目，讓總兵署成為先睹為快，遊客絡繹不絕的觀光熱點。
縣文化局長呂坤和表示，超過6公尺的主燈以金門吉祥物「3寶」──「風獅爺」、「水獺」、「戴勝」為核心意象，加上「花蛤」、「風雞」兩個金門元素，組成「五福臨門」的幸福象徵，傳達陳福海縣長感謝全體鄉親共同努力，讓金門成為全國最幸福的城市。
另外，主燈的風獅爺頭戴狀元冠，身穿狀元袍，除了增添年節喜氣，也彰顯金門蕞爾小島，卻曾有50位先賢高中進士，文風鼎盛的人文意象。
各分會場的17座副燈，則以表現金酒產業、閩南民俗、僑鄉洋樓、戰地歷史、免稅商貿和自然生態等金門6大內涵為主；同時在東門代天府前廣場，特別設置一座「躦燈腳」民俗體驗區，提供軍民穿越祈福。
此外，今年也重現金門傳統燈藝包括「糊紙花燈」、「子婿燈」、「關刀燈」和「七餅燈」，並舉辦「首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」，重現金門傳統燈謎會「擊鼓3通，鑼敲1響」的懷舊情境，打造不同於臺灣的金門元宵文化品牌。
(中時)
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