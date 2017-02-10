致力發展溫泉觀光 張榮南獲雙獎

中華民國溫泉協會理事長張榮南，在2017觀光節慶祝大會上獲「台灣觀光貢獻獎」與「熱心觀光事業團體獎」雙獎。（周綾昀攝）

中華民國溫泉協會理事長張榮南，在2017觀光節慶祝大會上獲「台灣觀光貢獻獎」與「熱心觀光事業團體獎」雙獎。（張榮南提供）

長年推動台灣溫泉發展，甚至在各大專院校開獎溫泉課程的中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南，於2017觀光節慶祝大會上奪「台灣觀光貢獻獎」，協會也獲得「熱心觀光事業團體獎」，他笑說，只因想帶動國內溫泉觀光產業發展及國人泡湯的普及化。

溫泉是台灣重要且珍貴的天然資源，雖發展歷史雖較日本等國短，但在政府機關及溫泉業者的推廣下，「溫泉法」從2005年發佈施行，透過專業的研究、分析及蒐集他國溫泉發展的歷史經驗，逐步修正以符合台灣溫泉產業永續利用的目標。

獲獎的張榮南，長年為溫泉業的發展，及推動溫泉與協調溫泉區奔波，促使溫泉區合法化經營，也出國推動台灣溫泉觀光產業，從規範旅館業發展的典章、溫泉產業的永續經營與溫泉區範圍法制化，他笑說，這個獎項是對他的肯定，也是未來繼續拼的力量。

張榮南指出，溫泉療養的功效在《溫泉法》內有訂立，但是一般遊客卻不清楚，必須透過推廣宣傳，集合產官學界的力量來培育人才與開發溫泉產品，台灣溫泉具有世界最多的泉質和特色，密度也是全世界最高，有機會把泡湯作為預防醫學，甚至降低國人的健保費用。

加上業界提供的優惠方案，搭配區域降價優惠和行程規劃，或創新玩法，結合地方資源，提供消費者新鮮的刺激，此外，張榮南在去年溫泉季也提出結合溫泉餐飲與保養品，讓溫泉包辦吃、住、遊玩與美容。

他說，近幾年國內溫泉旅遊風氣盛行，到處都有溫泉會館林立，可見溫泉產業能促進國內經濟發展，也兼容開發與生態資源有效與永續利用，將台灣的溫泉旅館產業推廣到國外，成為另一個享譽國際的溫泉王國。

(中時)