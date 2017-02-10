假冒衣物偷渡電子菸 2度查獲充公
台北市30歲的謝姓女子，去年2月斥資3萬元從淘寶網下訂20瓶電子菸油，謊報是「衣物」空運回台灣，遭海關查獲沒收，謝女苦等近半年沒收到貨，7月再向賣家要求補寄，並謊稱是「香水」試圖闖關，沒想到還是被發現沒收。
因含有尼古丁的電子菸由必須向衛福部申請核准才能輸台，航警局依違反藥事法將謝女法辦，謝女坦承不諱，卻供稱不知菸油內含尼古丁，檢方發現網站和瓶身都未註明電子菸油含有尼古丁，採信謝女說法，依過失輸入禁藥罪嫌將謝女聲請簡易判決處刑，謝女將面臨3年以下期刑和最高1萬元的罰金。
(中時)
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