陸客縮減 墾丁旅宿與溫泉業兩樣情

墾丁地區旅遊人氣冷，有部分民宿業者已蠢蠢欲動，見好時機脫手。（周綾昀攝）

屏東四重溪溫泉區近年發展佳且人潮漸多，吸引集團進駐蓋溫泉飯店。（周綾昀攝）

近半年陸客縮減問題，讓墾丁旅宿業叫苦連天，福華總經理張積光甚至說「已傷至骨肉」，但同在屏南的四重溪溫泉區卻不同，不但人潮明顯增加、業績成長，甚至還有集團看好發展可能，進駐蓋溫泉飯店，挖掘國旅客群，更凸顯墾丁的冷清。

「目前有4家以五星級為建設基準的廠商進駐四重溪，預計年底可完工。」中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南說，南台灣溫泉大飯店正重建、年代集團前來蓋飯店等，四重溪溫泉區不但沒有拋售民宿的問題，反倒業者看好發展可能進場。

為何陸客縮減的情況下，四重溪反倒逆向成長？張榮南指出，因為溫泉是國人最便宜的養生方法。他說，不只屏東縣政府想把溫泉區當國旅觀光主流，各地也在觀光局的推介下，愈趨發展成熟，產值與人潮逐年增長，即便是今年暖冬，溫泉區仍有小幅成長的表現。

這些業者不怕夏天閒到打蒼蠅，推出附贈冰淇淋或將溫泉水溫從42度降至32度，連夏天也能泡湯養顏美容，再加上夏季溫泉業者多推出優惠折扣，更吸引買氣。

屏東縣府觀傳處表示，從2011年縣府接手座大型溫泉季宣傳，目的就是要讓屏南不僅有陽光、沙灘、比基尼的墾丁，還要多元發展生態、深度與體驗的慢活行溫泉區與牡丹鄉，客群瞄準國旅，因此這波陸客減少才未傷到四重溪的元氣。

(中時)