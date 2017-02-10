南市警偵破超商寄物詐騙案 刑事局長南下頒獎
全台最近發生約10起新型態詐騙案，詐騙集團假意網購高單價物品，趁賣家剛到超商寄完貨，會傳送「貨物已在某超商寄出」簡訊，迅速佯裝賣家，到該超商抽換貨品。刑事局才開始研究這種新型態騙術，台南市警方8日就逮到一車手，成為全台首例，刑事局長劉柏良10日南下頒獎，感謝同仁破案。
根據刑事局經驗，剛發生的新型態詐騙手法，警方在短時間內還在研擬對策階段，無法立刻破案，這次詐騙集團利用超商寄物程序犯下的騙術，全台在桃園、高雄、台南各縣市已累積發生10件，刑事局剛準備研究偵辦方向，就傳來南市警方破案消息。
有偵破案例，警方降低不少破案壓力，劉柏良10日晚間到台南市警三分局贈送破案茶，肯定南市警方的警覺力，成為首次踏進當地警分局的刑事局長。警三分局長戴崇贒率10餘位同事列席報告。
劉柏良表示，一般都前往大陸遙控犯案的詐騙集團成員，目前還在台灣過年，因此今年至今的全台詐騙案件總數，較往年同期為低，台灣警方已作好準備，未來將已大數據作為辦案依據，保障人民生命財產安全。
(中時)
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